  • Bist 100
    101203
  • Dolar
    5,6848
  • Euro
    6,2812
  • Altın
    274,5370
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak
Göztepe'de yeniler kızağa çekildi Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır? Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır?
Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro
BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu
Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes
Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım
Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı
Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti
Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek
Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı! İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı!
Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor
Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu
TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti
Aleyna Tilki'den konser kararı! Aleyna Tilki'den konser kararı!
Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor! Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor!
Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti! Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti!
Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:17:32 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:21:01

Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik davanın kinci duruşmasında Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş savunmasında, “Ben Bilim Araştırma Vakfı başkanı olarak 1999 yılında yaşadıklarımızı devletin yetkili makamında olanlara anlatmak için bir dilekçe verdim. O gün orada Öz vardı, ona verdim” dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki binada görülen 167'si tutuklu 226 sanıklı davanın ilk duruşmasında Adnan Oktar ile örgütün kadınlardan sorumlu yöneticisi Ulviye Didem Ürer'in savunma ve sorguları yapılmıştı. İkinci duruşmada ise örgütte erkeklerden sorumlu imam olan Yavaş, savunmasını yaptı. Ürer ile birlikte örgütün iki numaralı ismi olan Yavaş, gülerek yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmedi.

Yavaş, kadın ve çocuklara cinsel istismar ve saldırıda bulundukları iddiasına karşı şu şekilde savunma yaptı: "Bu bayanların hiçbiri herhangi bir psikolojik bozukluk geçirmemiş. 50-60 kişi yıllarca süren cinsel tacizden bahsediyor. Öyle bir şey olsa psikoloji bozukluğu, travma olur. Adli tıp raporunda da öyle bir şey yok. Normal hayatın akışı devam ediyor. Bu ülkenin herhangi bir yerinde öyle bir şey olduğunda orası ayağa kalkar. Ama burada her gün işlerine güçlerine, okullarına güle oynaya devam ediyorlar. A9 TV'ye çıkıyor, Adnan beyi bizi övüyorlar, aileleri de izliyor. Bu, durup dururken bir anda ortaya çıkan komplonun bir parçası. Cinsellik iddiasını kullanıyorlar. İnsanları en itibarsızlaştıracak şey cinsel suç iftirasıdır. Tarih boyunca hep kullanılmıştır. Hazreti Yusuf'a bile kadınlar iftira atıyor. İşin doğrusu bu kızlar iyi insanlar. Ama olabilir, her insan gibi idealleri var. Varlıklı insanlarla evlenmek, iyi bir hayat kurmak istiyorlar. Bunlara ulaşamayınca da kendi dünyalarında üzülüp kırılıyorlar, öfke, kin duyuyorlar, şikayetçi oluyorlar. Onları şikayetçi olmaya zorladılar. O zavallı insanları yaktılar. Biz kurtaracağız inşallah."

ZEKERİYA ÖZ İLE GÖRÜŞMESİ

Bazı arkadaşlarının cezaevinden kurtulmak için itirafçı olduğunu savunan Yavaş, itirafçıların ifadelerine itibar edilmemesini istedi.

Yavaş, yurtdışına kaçan FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz ile 2008 yılında görüştükten sonra Oktar örgütüne 2007 yılında açılan soruşturma dosyasının kapatılmasına da değindi. Yavaş, "Tanık İrem Turgut ifade vermiş. 2008 yılında benim Zekeriya Öz'e bir dilekçe verdiğimi söylüyor. Bu olaydan çıkıp, Öz'le bir bağlantı kuruldu, FETÖ ilişkisi meydana getirildi diyor iddianame" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Yavaş'a Öz ile görüşüp görüşmediğini sordu.

Önce hiç görüşmediğini söyleyen Yavaş, daha sonra ise "Ben Bilim Araştırma Vakfı başkanı olarak 1999 yılında yaşadıklarımızı devletin yetkili makamında olanlara anlatmak için bir dilekçe verdim. O gün orada Öz vardı, ona verdim" dedi.

Mahkeme başkanı, "Neden müracaat savcılığına değil de doğrudan Zekeriya Öz'e gittiniz" diye sordu.

Yavaş, şöyle cevapladı: "Biz çok ciddi olaylara maruz kaldık. Adil Serdar Saçan (eski emniyet müdürü) bir hafta boyunca bize işkence yaptı. Birçok arkadaşımız mağdur oldu. Bir de anlattığım dönem, 28 Şubat dönemiydi. Bunları anlatalım, devletimizle paylaşalım, tarihe not düşelim diye gittik, dilekçeyi ona (Öz'e) verdik. Bu, Ergenekon davasına müdahil olma gibi algılandı."

FETÖ SİTESİ

Mahkeme başkanı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde Fetullah Gülen'in vaazlarının yayınlandığı hergül.org sitesinin kurulum dosyalarının bulunmasını sordu.
Yavaş, bu konuda bilgisi olmadığını iddia ederek, "Her şeyden sorumluyum ama onu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Aileleriyle aralarının iyi olduğunu savunan Yavaş, "Her zaman maddi manevi destek oluyorlar. Gurur duyuyorlar. Dün babam da buradaydı. 70 yaşında avukat babam, cüppeyi giyip gelmiş. Benim haberim bile yoktu. Şu anlatılanlardan en ufak tereddüdü olsa sokağa bile çıkmaz.
Mahkeme başkanı ise "O başka. Sonuçta babanız, tabi gelir. Baba her zaman evladının yanında olur. Kameralar önünde işlenmiş bir cinayet bile olsa evladını savunur" dedi.

Yavaş, "Benim babam burnum düşse eğilip almaz, öyle biridir. Bize karşı iftiraları görüyor" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, "Avukatlık mesleği başkadır. Onu karıştırma" ifadesini kullandı.

3 AY SONRA YAKALANMIŞTI

Örgüte 11 Temmuz 2018'de yapılan operasyonlarda bulunamayan Yavaş, üç ay sonra İstanbul'da saklandığı evde dört kişi işe birlikte yakalanmıştı. İddianamede ağır suçlamalar yöneltilen Yavaş'ın, Oktar ile birlikte kadınlara yönelik cinsel saldırıya öncülük ettiği, 18 yaşından küçük olan H.A. isimli şikayetçi kızla ters ilişki yaşadığına dair dosyada deliller bulunduğu anlatılıyor. Yavaş'ın konumu nedeniyle örgütün tüm eylemlerinden sorumlu olduğu belirtiliyor.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ