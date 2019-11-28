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28 Kasım 2019 Perşembe 16:16:01 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 16:19:31

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mağduriyet algısını çökertti

KHK ile kamu görevinden ihraç edilenler arasında oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için kurulan OHAL Kararlarını İnceleme Komisyonu, başvuruların yüzde 75’ini karara bağladı. OHAL Komisyonunun verdiği kararlarla FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra başlattığı mağduriyet algısı da tamamen çöktü. 126 bin 200 başvuruyu neticelendiren OHAL Komisyonu, geriye kalan 31 bin 500 dosyanın da incelemelerini tamamlayarak son noktayı koyacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016’da yaptığı kanlı darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılan 125 bin 678 kişinin itirazı ile ilgili süreç hızla devam ediyor. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından KHK ile 2 bin 761 kurum kapatıldı, 3 bin 483 kişinin rütbesi geri alındı. KHK’larla terör örgütü ile mücadele kapsamında 131 bin 922 işlem yapıldı.

MAĞDURİYET PROPAGANDASI ÇÖKTÜ

FETÖ’nün oluşturduğu kumpaslar ve iftiralar sonucu mağdur olabilecek kişi ve kurumların haklarını arayabilmesi/iadesi için 22 Mayıs 2017’de göreve başlayan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu toplam başvuruların yüzde 75’ini karara bağlayarak büyük bir başarıya imza attı. OHAL Komisyonu, verdiği kararlar ile FETÖ’nün oluşturduğu mağduriyet algısına da büyük bir darbe vurarak terör örgütünün kirli operasyonunu da boşa çıkardı.

94 BİN 700 DOSYA KARARA BAĞLANDI

Toplamda 126 bin 200 başvurunun yapıldığı OHAL Komisyonunda 94 bin 700 dosya hakkında karar verildiği öğrenildi. Bunlardan başvuruları incelenen 8 bin 670 kişinin dosyası kabul edilerek hakları iade edildi. Başvuruları kabul edilenler görevlerine dönerken geriye kalan 31 bin 500 kişinin dosyası ise halen incelenmeye devam ediyor. OHAL Komisyonu 21 Kasım 2019 tarihi itibarıyla toplam başvuruların yüzde 75’ini karara bağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

ÇOĞU FETÖ'DEN YARGILANIYOR

Komisyonun göreve başladığı 17 Temmuz 2017’den bu yana komisyona başvuranlardan 108 bin 582 kişi hakkında örgüt yönetici ve üyeliği ile anayasal düzene karşı işlenen suçlardan adli işlem yapıldı. 48 bin 172 kişi hakkında ise çeşitli adli kovuşturmalar devam ediyor. Komisyona başvuranların yüzde 86’sının ise adli işlemleri devam ederken bunlardan 38 bin 471 kişi yargılandıkları davalarda çeşitli cezalara mahkûm oldular. Başvuruları incelendikten sonra dosyaları reddedilen 86 bin kişinin de bunlar arasında yer aldığı öğrenildi.

52 BİNİ ASKER POLİS

Kamu görevinden çıkarılan 125 bin 678 personel içinde polis, subay ve astsubay gibi güvenlik güçlerinde çalışanların 52 bin kişi olduğu belirlenmişti. Yine bunların içinde 10 bin 913’ünün FETÖ mahrem yapılanması içinde yer alanlar ile ankesör soruşturmalarına takılan kişiler oldukları tespit edildi.

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