OHAL Komisyonu Başkanı: 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ü karara bağlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyonun 2 yıl içinde, 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladığını, başvurulardan 88 bin 700'ünün reddedildiğini, 9 bin 600'ünün ise kabul edildiğini bildirdi.

Tanrıkulu, OHAL Komisyonunda televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

KOMİSYONDA 7 ÜYE 80 RAPORTÖR VE 250 PERSONEL VAR

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle tesis edilen işlemlere yönelik başvuruları değerlendirmek üzere kurulan komisyonun 22 Mayıs 2017'de göreve başladığını hatırlatan Tanrıkulu, 7 üyeden oluşan komisyonda 80 raportör ve 250 personelin görev aldığını bildirdi.

Komisyonun görevleri arasında, KHK ile yapılan kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum, kuruluşlara ilişkin başvuruların bulunduğuna işaret eden Tanrıkulu, 17 Temmuz 2017'den itibaren kurulan sistemle elektronik ortamda başvuruların alınmaya başlandığını anımsattı.

Tanrıkulu, 22 Aralık 2017'den itibaren de komisyonun karar vermeye başladığını ifade etti.

28 BİN BAŞVURUDA İNCELEME SÜRÜYOR

Komisyonun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) de etkili bir iç hukuk yolu olarak tanındığının altını çizen Tanrıkulu, "Komisyon, 2 yıl içerisinde yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladı. Başvurulardan 88 bin 700'ü reddedilirken, 9 bin 600'ünde kabul kararı verildi. Böylece başvuruların yüzde 78'i sonuçlandırılmış oldu. Kabul kararlarından 50'si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Diğer kabul kararları mesleğe iade yönündedir. 28 bin başvurunun incelemesi sürüyor." bilgisini paylaştı.

Tanrıkulu, meslekten ihraçlarla ilgili başvurularda, ByLock kullanıcılığı, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatının ardından para yatırma, mahrem imam iletişimleri, örgüte ait dernek, sendika üyeliği gibi 50'den fazla kriterin ele alındığını dile getirdi.

Başvuruların büyük bir titizlike incelendiğini, çok sayıda kurumdan gelen bilgilerin oluşturulan sistemler üzerinde ele alındığını anlatan Tanrıkulu, Bank Asya'daki hesap hareketleriyle ilgili de özel bir sistem kurulduğunu, bu konuda da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013'teki bankaya destek olunmasına yönelik talimatının ardından yapılanların incelendiğini söyledi.

BANK ASYA'YA 2 MİLYAR 369 MİLYON LİRA

Tanrıkulu, ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait "2014'ün Ocak ayından 2015'in Şubat ayına kadar geçen sürede 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun her bir başvuru dosyasını ayrı ayrı ele aldığını vurgulayan Tanrıkulu, bireyselleştirilmiş ve gerekçelendirilmiş kararlar alındığına, haftada bine yakın kararın verildiğine dikkati çekti.

"Başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında FETÖ üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olmasına rağmen yapılan gerekli inceleme neticesinde başvurucunun kendisinde herhangi bir irtibat tespit edilmediğinde, başvuru dosyası hakkında kabul kararı verildi." diyen Tanrıkulu, meslekten ihraç edilen eşlerden biri hakkında ret kararı verildiği, diğer eşin de mesleğe iade edildiği durumların bulunduğunu, bu şekilde 620 kişinin başvurusunda kabul kararına hükmedildiğini söyledi.

Tanrıkulu, komisyonca, haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin başvurularının öncelikli olarak incelendiğini ifade etti.

Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapıldığını anlatan Tanrıkulu, başvuruları reddedilenlerin de belirlenen idare mahkemelerine dava açabildiğini aktardı.