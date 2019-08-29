29 Ağustos 2019 Perşembe 22:20:35 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:24:03
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği tercihlerinin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde erişime açıldı.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenler, atama sonuçlarını e-Devlet ile MEBBİS hesabından öğrenebilecek.
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.
(TRT Haber)
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