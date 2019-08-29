Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenler, atama sonuçlarını e-Devlet ile MEBBİS hesabından öğrenebilecek.



Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.



(TRT Haber)