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29 Kasım 2019 Cuma 09:06:22 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:07:54

Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu yıl başlayan ara tatil uygulaması nedeniyle ortaya çıkan öğretmenlerin ek ders alamaması riski, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ortadan kaldırıldı. Yapılan düzenleme ile ek ders ücreti sınırı 4 haftaya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilk kez başlattığı ara tatil uygulaması nedeniyle öğretmenlerin, ara tatillerdeki mesaileri ve seminerlerinde ek ders ücreti alamama ihtimali ortaya çıkmıştı. 

Öğretmenler, ilgili mevzuata göre; öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücret alıyordu.

Söz konusu maddede yer alan 'iki hafta' ibaresi eski uygulamadaki iki tatil dönemi olan sömestr ve yaz tatilleri düşünülerek düzenlenmişti. Bu da yeni uygulamada öğretmenlerin ara tatil dönemlerindeki seminerlerden ek ders almalarını sınırlıyordu.

İlgili maddede yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı.

Kararla birlikte, öğretmenler ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.

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