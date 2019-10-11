11 Ekim 2019 Cuma 22:18:10 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 22:55:41
Öğretmenler Mehmetçiğin Yanında hashtag'ine destek mesajları yağdı
Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca çarpışan Mehmetçiğimize öğretmenlerden tam destek geldi. Twitter'da Öğretmenler tarafından başlatılan ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında hashtag'ine destek mesajları yağdı.
Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca çarpışan Mehmetçiğimize öğretmenlerden tam destek geldi. Öğretmenler tarafından başlatılan #ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında hashtag'i, Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşti.
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- Öğretmenler Mehmetçiğin Yanında hashtag'ine destek mesajları yağdı
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