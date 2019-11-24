  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
14 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis oldu Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis oldu
Şampiyonluk hamlesi Payet Şampiyonluk hamlesi Payet
Kartal liderlik istiyor Kartal liderlik istiyor
Kuzey’in ve Trabzon’un kralı Kuzey’in ve Trabzon’un kralı
Fransa’ya Onyekuru çıkarması Fransa’ya Onyekuru çıkarması
Muslera yetişecek Muslera yetişecek
Sahibinden satılık Sahibinden satılık
Gazeteci Nedim Şener'e İYİ Parti'den tehdit: Kolunu bacağını kırıp eline verirler Gazeteci Nedim Şener'e İYİ Parti'den tehdit: Kolunu bacağını kırıp eline verirler
Öğretmenler gününde öğretmeni azarladı! Peki bu beyefendi vali mi? Öğretmenler gününde öğretmeni azarladı! Peki bu beyefendi vali mi?
Öğretmenler gününde öğretmeni azarladı! Peki bu beyefendi vali mi? Öğretmenler gününde öğretmeni azarladı! Peki bu beyefendi vali mi?
Ersun Yanal: Kadromuzda kim var, kim yok biliyoruz Ersun Yanal: Kadromuzda kim var, kim yok biliyoruz
Murat Şahin: İki taraf için de maç sinir harbi şeklinde geçti Murat Şahin: İki taraf için de maç sinir harbi şeklinde geçti
Ankara Valiliği: F-16'lar test uçuşu yapacak Ankara Valiliği: F-16'lar test uçuşu yapacak
Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği
Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği
Talat Atilla: CHP’li kaynağım, Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru’ diye haberi getirdi Talat Atilla: CHP’li kaynağım, Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru’ diye haberi getirdi
Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade
Gençlerbirliği, galibiyeti Stancu ile aldı Gençlerbirliği, galibiyeti Stancu ile aldı
İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi
Göztepe deplasmanda altın buldu Göztepe deplasmanda altın buldu
ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı
Güneydoğu’nun altı 'Göbeklitepe' dolu Güneydoğu’nun altı 'Göbeklitepe' dolu
Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu
Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Kasım 2019 Pazar 22:05:01 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 22:47:19

Öğretmenler gününde öğretmeni azarladı! Peki bu beyefendi vali mi?

Konya’da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, oturuşunu beğenmediği öğretmenle kürsüden konuştu. "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da görelim.’ ifadeleriyle karşısında oturan öğretmeni uyaran Vali Toprak’ın sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Vali Cüneyit Orhan Toprak konuşmada yaptığı sırada, bir öğretmenin bacak bacak üstüne atarak oturduğunu fark etti. Bunun üzerine Toprak, öğretmeni adeta azarladı.

“SEN ÖĞRETMEN MİSİN BİRADER”

Karşısında oturan öğretmene "Sen öğretmen misin birader?" ifadesini kullanan Vali Toprak, şöyle dedi:
"Öğretmen gibi otur da görelim. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil... Bu kadar eğitim ordusunu, geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş.”

Vali Toprak’ın “Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin.” sözleri üzerine salondaki katılımcılar alkışla karşılık verdi. Kürsüden seslendiği öğretmenin de konuşmayı dinlediği görüldü.

VALİ TOPRAK’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Toprak’ın oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçalaması sosyal medyada tepki çekti. Vali Toprak’ın Öğretmenler Günü’nde, topluluk içinde bir öğretmeni rencide edici sözleri ve üslubu eleştiri konusu oldu

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ