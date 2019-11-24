Öğretmenler gününde öğretmeni azarladı! Peki bu beyefendi vali mi?

Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Vali Cüneyit Orhan Toprak konuşmada yaptığı sırada, bir öğretmenin bacak bacak üstüne atarak oturduğunu fark etti. Bunun üzerine Toprak, öğretmeni adeta azarladı.

“SEN ÖĞRETMEN MİSİN BİRADER” Karşısında oturan öğretmene "Sen öğretmen misin birader?" ifadesini kullanan Vali Toprak, şöyle dedi:

"Öğretmen gibi otur da görelim. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil... Bu kadar eğitim ordusunu, geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş.”

Vali Toprak’ın “Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin.” sözleri üzerine salondaki katılımcılar alkışla karşılık verdi. Kürsüden seslendiği öğretmenin de konuşmayı dinlediği görüldü.

VALİ TOPRAK’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Toprak’ın oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçalaması sosyal medyada tepki çekti. Vali Toprak’ın Öğretmenler Günü’nde, topluluk içinde bir öğretmeni rencide edici sözleri ve üslubu eleştiri konusu oldu