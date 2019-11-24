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24 Kasım 2019 Pazar 09:42:31 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 09:44:33

Öğretmenler Günü mesajları: En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenleri Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün oluyor. Bugün tüm öğrenciler, veliler ve vatandaşlar kutsal mesleği icra eden öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamak için en güzel mesajları araştırıyor. En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını değerli öğretmenler için derledik. İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde..

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü mesajları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Öğretmenlerinin en özel gününü kutlamak isteyen tüm öğrenciler, veliler ve vatandaşlar, en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine en güzel Öğretmenler Günü ile ilgili mesajları atmak istiyor. Ayrıca veliler ve tüm vatandaşlar da Öğretmenler Günü ile ilgili en güzel mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşmak istiyor. En güzel, en anlamlı, kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.


24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

“Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”

Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

 

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