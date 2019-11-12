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12 Kasım 2019 Salı 14:44:51 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:46:23

Öğretmenler Günü indirimleri neler? Öğretmenlere özel ulaşım ve PTT indirimleri haberimizde

Öğretmenler Günü indirimleri neler? Öğretmenlere özel tren bileti ve kargo indirimleri merak ediliyor. Türkiye 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürürken tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu anlamda öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik" diyerek kampanyayı açıkladı. Öğretmenlere özel yapılan indirimlerin detayları haberimizde yer alıyor.

Öğretmenlere özel indirimler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Öğretmenler Günü indirimleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. Ayrıca, kurye ve posta kargosu ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak. Öğretmenlere özel yapılan indirimler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Türkiye 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürürken tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu anlamda öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik" dedi. 

Kampanyalardan birinin TCDD Taşımacılık AŞ tarafından planlandığı bilgisini veren Turhan, kuruluşun geçen yıl 4 bin 567 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yapmasını sağladığını belirtti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ NELER?

1- YÜZDE 50 TREN İNDİRİMİ

AA'da yer alan habere göre Turhan, bu yıl da benzer bir kampanya düzenlendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak." 

Turhan, kampanyanın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacağını vurguladı.

Ayrıca, uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini anlattı.

2- YÜZDE 25 PTT İNDİRİMİ

Turhan, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 18-22 Kasım döneminde geçerli olacak. Öğretmenlerimiz, öğretmen kimlik kartlarını ibraz ederek bu indirimlerden yararlanabilecek."

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