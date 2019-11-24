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24 Kasım 2019 Pazar 10:44:09 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 10:45:58

Öğretmen şiirleri burada! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri sizlerle

Bugün Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü'ne yönelik yarın okullarda yapılacak törenlerde öğrenciler en güzel şiirleri okumak istiyor. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gün oluyor. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır. En güzel Öğretmenler Günü şiirlerini öğretmenlerimiz için derledik...

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü'ne yönelik yarın okullarda yapılacak törenlerde öğrenciler engüzel şiirleri okumak istiyor. Bu kapsamda en güzel, en anlamlı, kısa, uzun öğretmen şiirleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, yarın okullarda yapılacak törenlerde kürsüde en güzel şiirleri, sevdikleri öğretmenleri için okumak istiyor. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gün oluyor. Öğrenciler haberimizdeki en güzel şiirlerden istediklerini seçip ezberleyebilir. En güzel Öğretmenler Günü şiirleri haberimizde yer alıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BEN ÖĞRETMENİM ÇOCUKLAR

Ben öğretmenim çocuklar,
Ben sizlerle varım,
Sizlerle yaşarım.
Okula ilk gelişiniz,
Korkak, ürkek ve çekingenliğiniz,
Daha dün gibi aklımda..

Ben öğretmenim çocuklar,
Unuttuğunuz yüzleriniz,
Şen şakrak gülüşleriniz,
Sözleriniz, gözleriniz,
Oturduğunuz sıralarda kalan,
İzleriniz bende..

Ben öğretmenim çocuklar,
Herbiriniz bir ok gibi saplı yüreğimde,
Herbiriniz bir demet çiçek,
Bir yudum su,
Geleceğimin, Ata'mın umudu;
Bir coşkun deniz oldunuz içimde..

Ben öğretmenim çocuklar,
Bilesiniz ki sizinle ayaktayım,
Sizinle nefes alıp vermekteyim ben.
Hep görmeliyim üzüm tanesi gözlerinizi,
Okşamalıyım ipek saçlarınızı.
Benim dostlukları hiç değişmeyen dostlarım,
Anılar dünyasında duygu kuşları.
İşte tatil bitmiş,
Zil çalmış,
Toplanmışsınız bahçede yine,
Okullar açılmış..

Ben öğretmenim çocuklar,
Zamanımı doyasıya paylaştığım ışıklarım!..
Düşerseniz düşerim,
Koşarsanız koşarım,
Ağlarsanız ağlar, gülerseniz gülerim.
Sizi hayat gibi,
Sizi aşk gibi,
Sizi çocuklarımmış gibi,
Sizi dost gibi,
Sizi arkadaş,
Sizi insan gibi severim...

Mehmet KOÇ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..

Ali Osman ATAK

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin
Unutmadım öğretmenim
Ama gel gör yine adam
Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini
Yaşattılar hep tersini
Mutluluğun adresini
Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para
Bu hayatın tadı para
Ne gerek var kitaplara
Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi
Hani haklı ezilmezdi
Hani dağlar yıkılmazdı
Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka
Yaşadığım alem başka
Şöyle güzel, gerçek aşka
Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok
Vefa dedim tanıyan yok
Dostluğu da bir bilen yok
Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi
Bütün sırlar derinde mi
Suç bende mi, evrende mi
Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına
Bir hevesim yok yarına
Utanacımdan mezarına
Gelemedim öğretmenim
Affet beni öğretmenim

Ahmet Selçuk İLKAN

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