Öğretmen şarkıları haberimizde: Benim Adım Öğretmen şarkı sözleri sizlerle

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BENİM ADIM ÖĞRETMEN ŞARKISI

Bilginin ışığında yükselecek bu vatan,

Benim adım öğretmen bana emanet vatan,

İsterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde,

Benim adım öğretmen gezerim belde belde,

Kolum kanadım lafım bilgi,

Bende bitmez coşar sevgi,

Başöğretmen izinde,

Yılmaz yürür bu Türk genci,

Kolum kanadım lafım bilgi,

Bende bitmez coşar sevgi,

Memleket sevdasıyla,

benim adım öğretmen

Yılmaz yürür bu Türk genci ,

Pusu kursalar bile beni vursalar yine,

Benim adım öğretmen her demdeyim her yerde,

Benim evim bu vatan çocuklar geleceğim,

Son nefesimde bile öğretmen öleceğim,

Kolum kanadım lafım bilgi,

Bende bitmez coşar sevgi,

Başöğretmen izinde,

Yılmaz yürür bu Türk genci,

Kolum kanadım lafım bilgi,

Bende bitmez coşar sevgi,

Memleket sevdasıyla,

Yılmaz yürür bu Türk genci