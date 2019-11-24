Öğretmen şarkıları haberimizde: Benim Adım Öğretmen şarkı sözleri sizlerle
Öğretmenler Günü şarkıları gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel şarkıları ezberleyip söylemek istiyor. Arama motorlarında öğrenciler ve velileri en güzel sözlere sahip Öğretmenler Günü şarkısını araştırıyor. "Benim Adım Öğretmen" şarkısı da araştırılan şarkılar arasında yer alıyor. Öğrencilerin kolayca ezberleyebilmeleri için Benim Adım Öğretmen şarkısı sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte "Benim Adım Öğretmen" şarkısı..
Benim Adım Öğretmen şarkısı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler, öğretmenleri için en güzel şarkıları ezberleyerek okul törenlerinde seslendirmek istiyor. "Benim Adım Öğretmen" şarkısı da araştırılan şarkılar arasında yer alıyor. Öğrencilerin kolayca ezberleyebilmeleri için Benim Adım Öğretmen şarkısı sözleri haberimizde yer alıyor. İşte "Benim Adım Öğretmen" şarkısı..
BENİM ADIM ÖĞRETMEN ŞARKISI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
BENİM ADIM ÖĞRETMEN ŞARKISI
Bilginin ışığında yükselecek bu vatan,
Benim adım öğretmen bana emanet vatan,
İsterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde,
Benim adım öğretmen gezerim belde belde,
Kolum kanadım lafım bilgi,
Bende bitmez coşar sevgi,
Başöğretmen izinde,
Yılmaz yürür bu Türk genci,
Kolum kanadım lafım bilgi,
Bende bitmez coşar sevgi,
Memleket sevdasıyla,
benim adım öğretmen
Yılmaz yürür bu Türk genci ,
Pusu kursalar bile beni vursalar yine,
Benim adım öğretmen her demdeyim her yerde,
Benim evim bu vatan çocuklar geleceğim,
Son nefesimde bile öğretmen öleceğim,
Kolum kanadım lafım bilgi,
Bende bitmez coşar sevgi,
Başöğretmen izinde,
Yılmaz yürür bu Türk genci,
Kolum kanadım lafım bilgi,
Bende bitmez coşar sevgi,
Memleket sevdasıyla,
Yılmaz yürür bu Türk genci
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