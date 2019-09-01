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01 Eylül 2019 Pazar 13:28:56 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 13:30:27

Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler 2019 nelerdir? İlişik kesmek için gerekli belgeler 2019..

Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler 2019 nelerdir? İlişik kesmek için gerekli belgeler 2019, merak ediliyor. Eş durumu ve mazeret atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atandıkları kurumları bu tarihte ilan etti. İl dışı atamaları gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesmeleri gerekiyor. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle başlıyor. İlişik kesme işleminin nasıl yapılacağını merak eden öğretmenler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler ve diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler 2019 nelerdir? İlişik kesmek için gerekli belgeler 2019, merak ediliyor. Eş durumu ve mazeret atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atandıkları kurumları bu tarihte ilan etti. İl dışı atamaları gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesmeleri gerekiyor. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle başlıyor. İlişik kesme işleminin nasıl yapılacağını merak eden öğretmenler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler ve diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ÖĞRETMEN İLİŞİK KESMEDE YAPILACAK İŞLEMLER 

1. Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

2. Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

3. Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

4. Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

5. Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

6. Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

7. Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

8. Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

9. Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

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