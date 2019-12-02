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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:49:50 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:53:31

Öğretmen ataması son dakika açıklaması! 2020 öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Adaylar "2020 öğretmen ataması ne zaman?" sorusunun yanıtı merakla araştırıyordu. Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulundu. İşte Öğretmen ataması son dakika açıklaması haberimizde..

2020 öğretmen ataması ne zaman? merak ediliyordu. Farklı branşlarda alımları yapılacak olan atamalar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. 

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin olarak  "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, "0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA 2020 KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 Öğretmen atama kontenjanları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı. 

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