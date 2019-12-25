OGM unvan değişikliği mülakatı ne zaman? OGM unvan değişikliği sözlü sınav tarihleri haberimizde

2019 yılı unvan değişikliği sözlü sınavına ilişkin duyuru yayınlandı. Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 19.10.2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmıştı. Heyecanla beklenen sözlü mülakat tarihleri belli oldu. OGM unvan değişikliği mülakatı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. OGM unvan değişikliği mülakatına katılacak adayların belirtilen tarih ve saatte Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde hazır bulunmaları gerekiyor. OGM unvan değişikliği sözlü sınav tarih ve saat bilgileri haberimiz içerisinde yer alıyor.

OGM UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MÜLAKATI NE ZAMAN?

OGM unvan değişikliği mülakatı 6 Ocak 2020 ile 10 Ocak 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sözlü mülakatlar saat 09:00 ile 13:30 aralıklarında gerçekleşecek. Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına katılmaya hak kazanan adayların; Ek-1 listesinde belirtilen isimlerinin hizasında bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Ankara ilinde yer alan Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde hazır bulunmaları gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 25 puan

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 15 puan

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 15 puan

Genel kültür ve genel yeteneği, 15 puan

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 15 puan

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 15 puan

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecek olup sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

OGM UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MÜLAKAT ADRESİ

Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü

Behiçbey Orman Fidanlığı

Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi

Güvercinlik Mevkii No:12 Behiçbey Tren İstasyonu Karşısı

Etimesgut/ANKARA

adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınava katılacak olan adaylar kendi imkânları doğrultusunda sınav merkezine gidebilecekleri gibi, kendi imkânları ile gidemeyecek olan adayların adlarının hizasında bulunan sınav tarihinde, Orman Genel Müdürlüğü’nün Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü misafir otoparkında hazır bulunmaları halinde sınavın yapılacağı yere kurum servisleriyle de gidebileceklerdir. Servisler OGM toplanma alanından(Misafir Otoparkı) sınav merkezine her gün sabah saat 08:00’de ve öğlen 12:30’da hareket edecek olup, bu saatler dışında servis hizmeti verilmeyecektir.