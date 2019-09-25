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25 Eylül 2019 Çarşamba 10:43:11 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:45:00

OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapılıyor. OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alımı başvuruları 12 Eylül'de başladı. Başvurular 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erdi. OGM personel alımı şartlarının en başında KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyordu. 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması isteniyordu. Aranan koşulları taşıyan ve başvurularını yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı sonuçları nereden sorgulanacak? merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı alımı için 12 Eylül'de başlayan başvurular 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erdi. Başvuru yapan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylardan, OGM personel alımı şartlarının en başında KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyordu. 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması isteniyordu. Koşullara uygunlık sağlayan adaylar, personel olarak alınacak. OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman ve nasıl açıklanacağı bilgisi haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

OGM PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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