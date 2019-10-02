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02 Ekim 2019 Çarşamba 14:12:56 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:14:45

OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM başvuru sonuçları nereden açıklanacak?

OGM alımları yoğun ilgi görüyor. OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM başvuru sonuçları nereden açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapılıyor. 12 Eylül'de başlayan OGM başvuruları 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erdi. Adaylardan, OGM personel alımı şartlarının en başında KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyordu. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman ve nerede açıklanacağını öğrenmek istiyor. OGM başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM başvuru sonuçları nereden açıklanacak? OGM alımlarına başvuranlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapılıyor. 12 Eylül'de başlayan OGM başvuruları 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erdi. Adaylardan, OGM personel alımı şartlarının en başında KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyordu. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman ve nerede açıklanacağını öğrenmek istiyor. OGM başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması isteniyordu. Koşullara uygunluk sağlayan adaylar, personel olarak alınacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, sorgulama ekranına giriş yaparak OGM başvuru sonuçlarını görüntüleyebiliyor. OGM başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor. 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

OGM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

OGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 3 Ekim 2019 tarihine kadar açıklanacak.

OGM BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

OGM başvuru sonuçları http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenilebilecek.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

OGM PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

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