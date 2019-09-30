  • Bist 100
    105376
  • Dolar
    5,6521
  • Euro
    6,1594
  • Altın
    269,3980
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında? Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Hülya Avşar'dan gösteri maçı Hülya Avşar'dan gösteri maçı
MEB'den "yapay zeka" atağı: Okullarda eğitimi verilecek MEB'den "yapay zeka" atağı: Okullarda eğitimi verilecek
İnanılmaz anlar! Kazadan sonraki sorusu şoke etti İnanılmaz anlar! Kazadan sonraki sorusu şoke etti
Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım" diyen KKTC Başbakanı: Başkan Erdoğan bize cesaret veriyor Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım" diyen KKTC Başbakanı: Başkan Erdoğan bize cesaret veriyor
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
25 yıllık çocuk hasreti PRP'yle son buldu 25 yıllık çocuk hasreti PRP'yle son buldu
Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları neler?
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
Kazadan sonraki sorusu şoke etti Kazadan sonraki sorusu şoke etti
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı
Yeni Ekonomi Programı açıklandı! Kamuda yeni dönem... Yeni Ekonomi Programı açıklandı! Kamuda yeni dönem...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Yerlileşme seferberliğinin devamı gelecek
Aziz Yıldırım: Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor?! Aziz Yıldırım: Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor?!
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Taksim'de bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu Taksim'de bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan çıkış: Büyük deprem yok, intikam alıyorlar... Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan çıkış: Büyük deprem yok, intikam alıyorlar...
The Times yazdı: Öldürülmesinin ardından yatan sebep... The Times yazdı: Öldürülmesinin ardından yatan sebep...
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında
Hatay'da kamyonetin çarptığı 1. buçuk yaşındaki bebek öldü Hatay'da kamyonetin çarptığı 1. buçuk yaşındaki bebek öldü
Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:54:56 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:56:56

OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle

OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapılıyor. 12 Eylül'de başlayan OGM başvuruları 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erdi. Adaylardan, OGM personel alımı şartlarının en başında KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyordu. 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması isteniyordu. Koşullara uygunluk sağlayan adaylar, personel olarak alınacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, sorgulama ekranına giriş yaparak OGM başvuru sonuçlarını görüntüleyebiliyor. OGM başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

OGM, 4 bin 996 personel alımı yapılıyor. OGM alımı için 12 Eylül'de başlayan OGM başvuruları 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erdi. Başvurularını tammalayan adaylar OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama işlemi nereden yapılır? sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Adaylardan, OGM personel alımı şartlarının en başında KPSS sınavına girmiş olmak gerekiyordu. 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınmış olması isteniyordu. Koşullara uygunluk sağlayan adaylar, personel olarak alınacak. Peki, OGM sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

OGM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

OGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

OGM PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ