Oğlumu geri verin

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, 3 Eylül’de partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi, 10’uncu gününde devam etti. 25 ailenin yer aldığı eyleme, 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle katılan Ömer Tokay, “Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak’ta, önce HDP İl Başkanlığı’na, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler” dedi.

HDP’DE TORPİLİ OLANLAR DÖNDÜ

Ekmek parası kazanmak adına inşaatlarda çalıştığı için, fırsat bulduğu saatlerde HDP il binası önüne gelebilen 8 çocuk babası Tokay, 2011 yılında lise 1. sınıfta okuyan 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay’ın dağa kaçırıldığını söyledi. Daha önce 2014 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan oturma eylemine de katıldığını, yıllardır oğluna kavuşabilmenin mücadelesini verdiğini aktardı. “Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. HDP’de torpili olan ailelerin çocukları geri döndü” diyen Tokay, oğlunun kendisine verilmediğini anlattı.

HATUN ÇİÇEK 23 YAŞINDAYDI...

Diyarbakır’daki oturma eylemine katılan son isim Nihan Çiçek oldu. 4 yıl önce, 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek’in dağa kaçırıldığını belirten oturma eylemine katılan Nihan Çiçek, kızının hasretiyle yandığını söyledi. Eşinin 15 yıl önce vefat ettiğini, kızına hem anne hem de babalık yaptığını dile getiren acılı anne Çiçek, “Kızımı gönderenler partilidirler. 3 yıl önce bana telefon geldi, yaralanmıştı. Kızım bana dedi ki; ‘Ana beni gönderen Elif’tir, Tuba da biliyor, gönderen bunlardır, beni kandırıp buraya gönderdiler.’ Kızım öyle deyince onlar evlerini terk etti. Hâlâ Diyarbakır Sümer Park’ta milleti kandırıyorlar. Kızımı istiyorum. Kızım nişanlıydı. Kızımın çeyizi evde kaldı” diye konuştu.

ÇOCUĞUMUZU İSTİYORUZ

Erzurum’dan gelen ve Lice’de kaçırılan asker yeğeni Sedat Sorgun için oturma eylemine katılan Macide Uslu, “Sedat Sorgun’u almaya geldik. Askerden izne geliyordu. Tunceli yolunda teröristler tarafından kaçırıldı. 5 yıldır gitmiş, haber alamıyoruz. Bunun için çocuğumuzu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AŞİRET LİDERLERİNDEN DESTEK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır’a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek destek olduklarını açıkladı. İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın, HDP ve yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarının çocuklarını dağa götürdüğünü söyledi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu “Aydın Kardeşlik İnisiyatifi”, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen gruptakiler, “Kahrolsun PKK” sloganı atarken “Diyarbakır Anneleri yalnız değildir” yazılı pankart ve dövizler açtı.

İSTANBUL’DAN GÖTÜRDÜLER

İstanbul’da, 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırılan Yakup Edizer’in (19) anne ve babası Saliha ve Salim Edizer çifti de, 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı. Saliha Edizer dün oğlu için ağıtlar yakarken fenalık geçirdi.

MEMUR-SEN’DEN ZİYARET

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, dün Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti. Türkiye’nin terörden çok çektiğini belirten Yalçın, 18 yaşın altında 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu söyledi. Annelerin gözyaşına gözyaşı katmak ve onların hassasiyetine ortak olmak için geldiğini ifade eden Yalçın, “Burada samimi, her türlü politik mülahazanın, her türlü siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında, son derece sade bir anne hassasiyetiyle buradan bir çığlık yükseliyor, bir feryat yükseliyor” dedi.