ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 84. ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar gözlerini sınav soru ve cevapları ile sonuçlara çevirdi. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor. 84. ÖGG sınavı ile ilgili adayların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ÖGG SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları henüz açıklanmadı. ÖGG sınav soru ve cevaplarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. ÖGG sınav soruları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

84. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, 84. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. Bir hafta içerisinde açıklanması beklenenen sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girişmesi gerekiyor. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma