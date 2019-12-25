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25 Aralık 2019 Çarşamba 11:24:15 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:25:41

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde..

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar eğitimlerini 1 Kasım'da bitirmişlerdi. ÖGG sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasını isteyen adaylar 85. Özel Güvenlik Sınav soru ve cevap anahtarlarını görüntüleyebiliyor. 85. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevap anahtarı ile 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor..

ÖGG sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar katıldıkları sınavın ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. 85. Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevap anahtarı ile 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor..


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85. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

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