ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret
Ağaçların kesimi sırasında oluşacak herhangi bir kargaşayı önlemek için barikat kuran polisler, öğrencilerin hakaretlerine maruz kaldı.
ODTÜ Kavaklık bölgesindeki ağaçların kesimi sırasında bazı öğrenciler, polislerin kurduğu barikatların önüne geldi. Burada bir öğrenci, görevli polise hakaretler yağdırmaya başladı.
"Onurunuz varsa fuhuş yapıp, limon satarsınız." diyen öğrenciye, bir başka öğrenci de bağırarak destek verdi.
POLİS SABIRLI BİR ŞEKİLDE DİNLEDİ
Tüm bu olanlar sırasında görev başındaki polislerin, öğrencileri sabırlı bir şekilde dinlemeleri de dikkatlerden kaçmadı.
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