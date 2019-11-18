Odatv'nin yazarı Rafael Sadi, işgalci İsrail'in 36 sivili katletmesini savundu: Hepsi terörist

Odatv’nin İsrail’e yakınlığıyla bilinen yazarı Rafael Sadi bir skandala daha imza attı. Daha önce “Kudüs ilelebet İsrail’in başkenti olacaktır” diyen Sadi, bu kez Filistinli direnişçileri tıpkı İsrial basını gibi “terörist” olarak niteledi.

Sadi’nin yazısına geçmeden önce Filistin’de yaşananları hatırlatmakta fayda var.

Rafael Sadi

İşgalci İsrail ordusunun 12 Kasım’da Gazze’de İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu’l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Sevarke ailesinin de 8 ferdi (5’i çocuk, 2’si kadın) yer almıştı.

Gazze’deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, “İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırısında tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarını kapsayan hasar yaklaşık 3,1 milyon dolar.” dedi.

İslami Cihad Hareketi, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çocukları ve sivilleri hedef almasının “tam teşekküllü savaş suçu” olduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda “hata yapıldığını” itiraf etmişti.

Yetkili, hedef alınan binanın boş olduğunu “düşündüklerini” ifade etmişti.

İsrailli askerler bile çocuk katliamından ötürü hata yaptıklarını kabul ederken Odatv yazarı Rafael Sadı, katledilenlerin tamamının “terörist” olduğunu iddia ediyor.

“Filistin İslami Cihat Örgütüne ait bataryaları tek tek vurdu. Komutanlarının peşinden 34 İslami Cihad militanı daha öldürüldü.” diyerek öldürülen çocukları bile örgüt üyesi ilan eden Sadi, İsrail’e karşı misilleme olarak gönderilen roketlerin “demir kubbe”yi aşamadığını savunuyor.

Sadi yazısında İsrail’in bu saldırılara mecbur kaldığını şu satırlarla savunuyor:

“İsrail hükümetleri uzun bir süredir terörist liderleri imha siyasetinden uzak durmaktaydı. Ancak son 3 yıldır neredeyse bitmek bilmeyen taciz atışları hükümet’e başka çare bırakmamaktaydı. Hatta Netanyahu hükümeti terör ile yeterince mücadele etmemekle suçlanmakta ve arka arkaya tekrarlanan iki seçimi de kazanamamıştı.”

Rafael Sadi, Hamas’ın İsrail’in saldırılarına karşı yaptığı açıklamayı ve İsrail savaş uçaklarının Hamas hedeflerini de vurmasını görmezden gelip Filistinli direnişçilerin para karşılığı İsrail’e karşı koymaktan çekindiğini ve akıllıca davrandığını savunuyor.

Veryansın TV