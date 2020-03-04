04 Mart 2020 Çarşamba 23:44:13 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 23:53:04
Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
ODATV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Odatv'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor
- Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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