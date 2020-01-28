Oda TV yazarı Serdar Akinan itiraf etti: Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar

Hakkında Elazığ Valiliği'nce suç duyurusunda bulunulan Akinan medyada yeni oluşum içinde olduğunu ve bunun için Amerika'dan 1 milyon dolarlık bir destek geldiğini itiraf etti.

TEMELİ GEZİ SÜRECİNDE ATILDI

Bir internet sitesinin haber toplantısında katılan Akinan'ın Türkiye'de yeni bir oluşum içine girdeklerini ve bunun kaynağının ABD'den sağlandığını söyledi.

Gezi sürecinde oluşumun temellinin atıldığını belirten Akinan şöyle konuştu:

ABD’DEN GELİP ELİNDEN TUTTULAR

Gezi sürecinin sonuna doğru Türkiye’de gidişattan memnuniyet duymayan bir kısmı Türkiye’de bir kısmı ABD’de yaşayan bir çok Türk üst düzey yönetici bir araya gelip ve “Türkiye’de demokrasinin değişmesi için gelişmesi için bağımsız medyaya ihtiyaç var ve biz de buna para koyacağız demiş” dediler.

Bunlar bana geldiler dediler ki, “Türkiye’de medyaya yatırım yapacağız, hiçbirimiz medya alanında iş yapmıyoruz ama kurallarını belirleyelim.” Bana bir kurallar çerçevesi dayattılar. Ve bunu yekten kabul ettim. Yönetim tamamen gazetecilerle, hisseler medya dışında işi olan hiç kimseye satılamaz.

"BUNLARIN İÇİNDE ÇOK BÜYÜK DİPLOMATLAR VAR"

Bunu denetleyen bir altın hisse var, altın hisseye sahip olan yapı da bir mütevelli heyeti. O heyetin içinde yazarlar, çizerler, çok büyük diplomatlar emekli iş adamlar falan var. Bunlar şirketin sermaye yapısının değişmemesini garanti altına alan ve diğer hissedarları da kontrol altına alan bir sistem kurdular.

"BUNUN ALTINA İMZA ATTIM"

Bende bunun altına imza attım. Yaklaşık 1 milyon dolar değer biçtiler benim şirkete. Bunun yüzde 18’ini satın aldılar, içeri 180 bin dolar para koydular şuanda ve ben önümüzdeki 1 yıl boyunca çalışanlarımın maaşlarını vesayre garanti altına altına vaziyetteyim.