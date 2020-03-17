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17 Mart 2020 Salı 17:24:40 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:33:11

Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 121’inci yıl dönümü geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin katılımıyla kutlandı. Törenle ilgili Oda TV'nin skandal haberi büyük tepki çekti.

Bulduğu her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milli değerleri karalama kampanyasına kalkışan Oda TV, yalan haberleriyle bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkıştı.

ODA TV'DEN KARALAMA KAMPANYASI

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 121’inci yıl dönümü geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin katılımıyla kutlandı. Törenle ilgili bir kısım medya ise milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili algı oluşturmaya, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim gören genç teğmenlerimizi karalamaya yönelik haberlere imza attı.

Her yıl gerçekleşen törenlerde Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeli ‘Öğrenciler’ ayağa kalkarak “içimizde!” diye bağırıyor ve en büyük Harbiyeli olan Atatürk’ün unutulmadığını hatırlatıyor. Bu görüntü hemen her yıl aynı şekilde tekrarlanıyor.

GELENEKSEL BİR DURUM

Ancak bu sahneyi bile istismar etmek isteyen Oda TV, güya salondaki üç Harbiyeli öğrencinin ayağa kalkmadığını, bu sebeple Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk düşmanlığı yaptığını iddia etti. Oysa ki, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine bu konu sorulduğunda ise gerçeklerin ne nedenli çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Geleneksel olarak yapılan programda, yoklama sırası geldiğinde ve Atatürk’ün numarası olan 1283 rakamı söylendiğinde sadece ama sadece Harbiyeli öğrenciler ayağa kalkıyor onun dışındaki tüm görevliler ve davetliler ise ayağa kalkmıyor.

Bu usul, hemen her yıl yapılan törende aynı şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca son törende de daha iyi incelemede bulunsalardı aslında salonda iddia edildiği gibi üç kişi değil, daha fazla görevlinin ayağa kalkmadığını da görebileceklerdi. Bahsedilen ve ayağa kalkmadığı belirtilen üç kişinin ise öğretmen oldukları, Albay ve Teğmen rütbesinde görev yaptıkları kolayca öğrenebileceklerdi.

Tüm bu fotoğraf karesine bakarak, yetkililerden bilgi almadan ve işin aslını öğrenmeden yazıp çizen Oda TV ve aynı gurühta olan sözde medya kurumları adeta niyet okuması yaparak Milli Savunma Üniversitesinden ve orada yetişen genç teğmenlerimizden bir özür borçludur.

CHP DE SKANDALA ORTAK OLDU

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Oda TV'nin TSK üzerinden yapmış olduğu çarpıtma ve yalan haberlerde olduğu gibi işin aslını bilmeden TBMM'de karalama kampanyasına dahil oldu.

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