O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 kimler geliyor? O Ses Türkiye yılbaşı özel saat kaçta? merak ediliyor. Yılbaşı akşamı evinde sevdikleriyle beraber olmak isteyen vatandaşlar televizyonda yayınlanacak yılbaşı özel programlarını izliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı da yılbaşı gecesi izlenen programlar arasında yer alıyor. İzleyiciler bu sene yayınlanacak O Ses Türkiye programı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2020 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.



O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2020 SAAT KAÇTA?

2020 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu akşam saat 19:30'da başlıyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2020 NASIL?

Her yıl olduğu gibi bu sene de TV 8’de yayınlanan O Ses Türkiye'ye yeni yıla özel programına ünlü oyuncular, sporcular gelecek. Şarkı performanlarını sergileyen ünlüleri jüriler yine arkaları dönük dinleyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2020 KİMLER GELİYOR?

O Ses Türkiye’nin bu yılki yılbaşı özel programı konuları arasında Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar bulunuyor.