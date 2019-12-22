O Ses Türkiye Tuana Şahin kimdir? Masterchef Tuana Şahin O Ses Türkiye performansı izleme linki yoğun olarak araştırılıyor. Tuana Şahin, O Ses Türkiye'nin 21 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümünde sergilediği performans ile izleyici ve jürileri etkiledi. Tuana Şahin'den "Hey Gidi Karadeniz" şarkısını da söylemesi sitendi. oldu. Tuana Şahin, TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin çekim yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde söylediği şarkı ile gönülleri fethetmişti. O Ses Türkiye'ye katılan Tuana Şahin kimdir? sorusunun yanıtı ve Masterchef Tuana Şahin O Ses Türkiye performansı izleme linki haberimizde yer alıyor.

O SES TÜRKİYE TUANA ŞAHİN KİMDİR?

Lise 4'te okuduğunu belirten Tuana Şahin, müzik okuyor. Müziğin ana dalı olduğunu belirten Tuana Şahin, şarkısını söyledikten sonra heyecanını yendiğini belirtiliyor. O Ses Türkiye sahnesinin bambaşka olduğunu belirten Tuana Şahin yorumlara verdiği özgüvenli cevaplarla herkesin sempatisini kazandı.

Tuana Şahin kendisine dönen 4 jüriden Murat Boz'u seçti. Murat Boz'u seçerken, Murat Boz'un şarkısı "Ben Özledim galiba seni" şarkısını seslendirdi.

Hadise'nin neden Murat'ı seçtiğini sorması üstüne, "Murat Boz'un sesi güzel, senin de güzel ama birinizi seçmeliydim." yanıtını veriyor.