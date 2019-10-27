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27 Ekim 2019 Pazar 17:39:56 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 17:40:53

O Ses Türkiye Özgül Özay kimdir? O Ses Türkiye Özgül'ün sevgilisi Gürsu kimdir?

O Ses Türkiye Özgül Özay kimdir? O Ses Türkiye Özgül'ün sevgilisi Gürsu kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. O Ses Türkiye'de jüriler takımlarını kurmaya devam ediyor. En çok beğendikleri sesler için kıyasıya rekabet eden jüleriler eğlenceli anlar yaşatıyor. Yarışmaca aynı zamanda hüzünlü anlar da yaşanabiliyor. O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacı Özgül Özay da jürileri hüzünlendiren isimler arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Özgül ile sevgilisi Gürsu'nun hikayesi, jürilerin gözyaşlarını tutamamalarına neden oluyor. O Ses Türkiye Özgül ile sevgilisi Gürsu'nun merak edilen hikayesi haberimiz içerisinde yer alıyor.

O Ses Türkiye Özgül Özay kimdir? O Ses Türkiye Özgül'ün sevgilisi Gürsu kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde jürilerin 4'ünü de döndürmeyi başaran Özgül'ün sevgilisi ile birlikteki hikayesi jürileri hüzünlendiriyor. Peki, dün akşam neler yaşandı? O Ses Türkiye Özgül ile Gürsu'nu  hikayesi nedir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

O SES TÜRKİYE ÖZGÜL KİMDİR?

Sahneye çıkan Özgül Özay, başarılı bir performans sergileyerek jürilerin 4'ünü de döndürdü. Acun Ilıcalı “Özgül’ün değişik bir durumu var” diyerek, yarışmacı Özgül'ün erkek arkadaşının herkes tarafından tanındığını ve arkada olduğunu söyledi. O Ses Türkiye Özgül'ün sevgilisinin görüntüsü ekranlara gelince Özgül'den önceki yarışmacı olan Gürsu'nun olduğu görüldü. Gürsu da jürilerin dördünü döndürmeyi başardı. Gürsu yaptığı seçimde Hadise'nin takımında olmayı seçti. Özgül ise Hadise'nin bloklanması üzerine Murat Boz'u seçti.

O Ses Türkiye Özgül ile sevgilisi Gürsu'nun hikayesi, jürilerin gözyaşlarını tutamamalarına neden oldu. 5 yıldır beraberlik yaşayan O Ses Türkiye Özgül ile Gürsu, her koşulda birlikte olduklarını, tarzlarının farklı olsa da uyum içinde olduklarını anlattı. Özgül, Gürsu için "Onun başarabileceğine kimse inanmadı, ama ben inandım ve başardı" dedi.

Jüriler, çiftten birlikte bir düet yapmalarını istedi. Düet sonrası büyülenen jüriler aralarındaki uyumun muhteşem olduğunu belirtti.

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