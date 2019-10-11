O Ses Türkiye hangi gün var? O Ses Türkiye jüri bloklama nedir?

O Ses Türkiye 2020 yeni sezonu geçtiğimiz hafta sonu başladı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın, jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle yarışmacılarını bekliyor. Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye'nin hangi günler yayınlandığı merak ediliyor. O Ses Türkiye hangi gün? O Ses Türkiye jüri bloklama nedir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.



Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı. Jüriler, sevdikleri yarışmacıları kaptırmamak için birbirlerini bloklamaya başladı.

O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER VAR?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu, 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. O Ses Türkiye yarışması, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına gelecek.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri değişmedi. O Ses Türkiye'de bu sezon da jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

JÜRİ BLOKLAMA NEDİR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı, yaşanan değişikliği "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" sözleriyle duyurdu.