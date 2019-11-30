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30 Kasım 2019 Cumartesi 16:01:32 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 16:03:08

O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var?

O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var? merak ediliyor. O Ses Türkiye yeni sezonu ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Güzel seslerin sahneye çıktığı ve jürilerin kendi takımlarına almak için çabaladığı O Ses Türkiye'de bu sezon bir değişiklik yapıldı. Yeni sezonun ilk bölümünde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan O Ses Türkiye blok özelliği, yarışmaya renk kattı. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de jürilerden birinin blok butonuna basması halinde kahkaha tufanları yaşanıyor...

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezonu ve değerli jürileri ile bu yıla da damga vurmaya devam ediyor. O Ses Türkiye yeni sezonda ilk defa uygulanan blok özelliği merak ediliyor. O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk yavaş yavaş takımlarını oluşmaya başladı. O Ses Türkiye'de bu sene ilk kez uygulanan jüri bloklama özelliği de çok beğendildi. Jürilerin birbirlerini bloklaması hem eğlenceli anlar yaşattı, hem de jürilerin kaderini değiştirdi.  O Ses Türkiye blok özelliği hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde sıralanıyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN.


 

O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA NEDİR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı, yaşanan değişikliği "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" sözleriyle duyurdu.

O SES TÜRKİYE KAÇ BLOK HAKKI VAR?

Blok hakkı her jüri üyesi için sınırlı sayıda ooldu. Bloklama yetkisinde önce davranan jüri üyesinin kararı geçerli olacak. Yeni butona ilk basan kişi rakibini istediği takdirde bloklayabilecek.

O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER VAR?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20:00'de TV8 ekranlara yayınlanıyor.

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