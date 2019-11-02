O Ses Türkiye blok nedir? O Ses Türkiye blok özelliği ne demek? sorularının yanıtı O Ses Türkiye izleyicileri tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Jürilerin değişmediği programda Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk yavaş yavaş takımlarını oluşmaya başladı. O Ses Türkiye'de bu sene ilk kez uygulanan jüri bloklama özelliği de çok beğendildi. Jürilerin birbirlerini bloklaması hem eğlenceli anlar yaşattı, hem de jürilerin kaderini değiştirdi. O Ses Türkiye blok özelliğinin detayları merak ediliyor. O Ses Türkiye bloklama özelliği ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin her ilinden katılan yarışmacıları kıyasıya mücadele ettiren, bugüne kadar Türkiye’de birçok güzel sesin keşfedilmesini sağlayan O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi günü TV8 ekranlarında yeni sezonuna başladı.



Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı. Jüriler, sevdikleri yarışmacıları kaptırmamak için birbirlerini bloklamaya başladı.

O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA NEDİR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı, yaşanan değişikliği "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" sözleriyle duyurdu.

O SES TÜRKİYE HANGİ GÜNLER VAR?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20:00'de TV8 ekranlara yayınlanıyor.