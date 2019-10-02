O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri değişti mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı yeni sezon çekimlerine başladı. O Ses Türkiye fragmanları da dönmeye başladı. O Ses Türkiye yeni sezon fragmanında, yarışmada yapılan değişiklikler gözlemlendi. Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı.

O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu, 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara gelecek.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri değişmedi. O Ses Türkiye'de bu sezon da jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NASIL İŞLEYECEK?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı, yaşanan değişikliği "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" sözleriyle duyurdu.