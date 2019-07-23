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23 Temmuz 2019 Salı 15:31:15 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 15:33:01

O şehirde kiralık ev uyarısı! Acele edin bulamayabilirsiniz

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Çelik, "Eskişehir'deki üniversiteleri tercih eden ya da edeceklerin bir an evvel ev kiralaması gerekiyor. Bu yıl kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı kazanarak Eskişehir'de öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilere "kiralık ev" uyarısında bulundu.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından Türkiye'de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak ve şehirlere "öğrenci dostu" olmaları yönünde katkı sağlamak amacıyla her yıl yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirler Araştırması'nda "En yüksek memnuniyet" bildirilen kentler arasında yer alan Eskişehir'de, yaklaşık 60 bin kişi öğrenim görüyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesine (ESTÜ) ev sahipliği yapan kent, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri sonucu gelecek öğrencileri bekliyor.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları gidermek için hazırlıklarını yapan TEMFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, kentte son dönemde inşaat üretiminin azaldığını belirterek, söz konusu durumun kiralık ev bulmayı zorlaştırdığını kaydetti.

Kiralık evlerin azalmasıyla fiyatların arttığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Üniversitelere ve kent merkezine yakın 1 1 45-65 metrekarelik evler 600 ila 900 lira arasında kiralanıyor. 900 ila 1500 lira arasında da eşyalı 1 1 evler mevcut. Bu evler 2-3 kişinin rahatlıkla yaşayabileceği evlerdir, kent merkezinde yer alan binalar. 5-6 yıl önce kentte kiralık sorunu yaşanmıyordu. Eskişehir'deki üniversiteleri tercih eden ya da edeceklerin bir an evvel ev kiralaması gerekiyor. Bu yıl kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşayacağız."

Çelik, Eskişehir'de üniversite öğrenimi görecek çocukların ve onların ailelerin çok şanslı olduğuna değinerek, Eskişehir'in kolay yaşanılabilir bir kent olduğunun altını çizdi.

Kentteki öğrencilerin ulaşım ve barınma giderlerinin çok düşük olduğunu anlatan Çelik, "Kent insanları, öğrencilerle uyumlu. Öğrencilere gereken her türlü kolaylığı sağlamak için bütün emlak müşavirleri hazır. Onların ihtiyaçları iyi biliyoruz. Diledikleri şekilde yardımcı olacağız." diye konuştu. 

(AA)

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