CHP'li Geziciler destek vermişti! Türk bayrağına hakaret eden Moustafa Jacoub isimli alçak PKK'lı çıktı

Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunuyla sosyal medyadan paylaşan sözde karikatüristin Suriyeli Moustafa Jacoub olduğu iddia edilmişti. Skandal görüntüyü paylaşan kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. PKK'lı alçağa CHP'li Geziciler destek vermişti.

YILLARDIR SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ DİYEN CHP'LİLER BİR ANDA DESTEK VERMEYE BAŞLADI!

Bu çizime Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden skandal paylaşıma yıllardır "Suriyeli istemiyoruz" diyen CHP'li Gezici hesapların sosyal medyadan destek vermesi dikkat çekti!

ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli PKK'lı alçak, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.