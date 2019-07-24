CHP'li Geziciler destek vermişti! Türk bayrağına hakaret eden Moustafa Jacoub isimli alçak PKK'lı çıktı
ABD'de yaşadığı ve Suriyeli olduğu iddia edilen Moustafa Jacoub isimli sözde karikatüristin, Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki paylaşımına sosyal medyadan tepki yağmıştı. "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunu düşerek paylaştığı skandal paylaşıma CHP'li Gezicilerden destek mesajları gelmişti. Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden alçağın PKK'lı olduğu ortaya çıktı.
Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunuyla sosyal medyadan paylaşan sözde karikatüristin Suriyeli Moustafa Jacoub olduğu iddia edilmişti. Skandal görüntüyü paylaşan kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı. PKK'lı alçağa CHP'li Geziciler destek vermişti.
YILLARDIR SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ DİYEN CHP'LİLER BİR ANDA DESTEK VERMEYE BAŞLADI!
Bu çizime Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden skandal paylaşıma yıllardır "Suriyeli istemiyoruz" diyen CHP'li Gezici hesapların sosyal medyadan destek vermesi dikkat çekti!
ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI
Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli PKK'lı alçak, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'li Geziciler destek vermişti! Türk bayrağına hakaret eden Moustafa Jacoub isimli alçak PKK'lı çıktı
- Son Dakika: Teslim olan PKK'lı teröristler: Örgüt yöneticilerinin firar ettiği düşünülüyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Bitlis'te silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanlığı: Suriye'de güvenli bölge ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün
- İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok