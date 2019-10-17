17 Ekim 2019 Perşembe 16:49:06 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:50:51
Nusaybin'e 4 havanlı saldırı: 1 askerimiz yaralandı
MARDİN'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri 1 askerimizin hafif yaralanmasına sebep oldu
Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 askerimiz hafif yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.
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