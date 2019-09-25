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25 Eylül 2019 Çarşamba 11:47:04 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:00:10

Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun ölümüne yol açan el yapımı patlayıcının teröristlerce yerleştirildiği kesinleşti.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte, 15 Temmuz'da Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarının önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nupelda (4) ile ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun (8) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, patlamanın yaşandığı alandan ve vefat eden Güloğlu kardeşlerin kıyafetlerinden numuneler alındı.

Elde edilen numuneler, gönderildikleri Van ile Ankara'daki Jandarma Kriminal laboratuvarlarında incelendi.

İnceleme sonucu, alınan numunelerde teröristlerce kullanılan patlayıcılar TNT ve RDX kalıntıları ile yine terör örgütünce patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat kalıntılarına rastlandı.

Çocukların ölümüne el yapımı patlayıcı düzeneğinin yol açtığı anlaşılan incelemelerde, Güloğlu kardeşlerin ölümüne neden olan patlayıcı düzeneğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 milimetrelik bomba atar mühimmatının da kullanıldığı anlaşıldı.

Güvenlik güçlerinin kriminal incelemesi sonucu küçük Nupelda ile Ayaz'ın ölümüne yol açan patlayıcının, tuzaklandığı araziye teröristlerce yerleştirildiğinin kesinlik kazandığı belirtildi. 

İlçenin Bilgeç köyündeki Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz 2019 tarihinde, araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Nupelda ve ağabeyi Ayaz Güloğlu, askeri helikopter ile kaldırıldıkları Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA

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