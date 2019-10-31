31 Ekim 2019 Perşembe 16:14:56 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:16:58
Numan Kurtulmuş: Türkiye düşmanları bir hatta birleşti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, "Türkiye düşmanı çevreler bir hatta birleşti" ifadelerini kullandı.
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