Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Norveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

AA