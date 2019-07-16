Nijerya’da kaçırılan geminin sahibi Sefa Paksoy, 24 TV'de açıklamalarda bulundu
Nijerya’da içerisinde 18 kişinin bulunduğu gemiye saldıran korsanlar, 10 Türk gemiciyi kaçırdı. Geminin sahibi Sefa Paksoy, 24 TV’ye açıklamalarda bulundu. Konunun Dışişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına bildirildiğini aktaran Paksoy, "Kaçırma olaylarında genellikle fidye isteniliyor. Kaçırılan personel için şu ana kadar herhangi bir talepte bulunulmadı. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız." şeklinde konuştu.
TM Dijital Haber Merkezi
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk’ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı. Kaçırılan Türk mürettebatın içinde bulunduğu geminin firma sahibi Sefa Paksoy, bölgedeki sıcak gelişmeleri 24 TV muhabiri Adem Hançer’e anlattı. Paksoy, “Şu anda bize ulaşan bilgi yok, bunu Nijerya’daki gruplardan bir tanesinin yaptığını biliyoruz.” dedi.
Nijerya açıklarında kaçırılan 10 Türk için Nijerya Büyükelçiliğiyle temasa geçildiğini söyleyen Sefa Paksoy, “Konu Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığına bildirildi. Yetkililer bölgede girişimlerini başlattı.” diye konuştu.
Gemide toplam 18 mürettebat olduğunu belirten Paksoy, “Bunların arasındaki 10 Türk gemici, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırıldı. 8 personelimiz ise gemiyi kendi olanaklarıyla Gana’ya götürmüş. Kaçırılan 10 Türk personelimizin de bu bölgede olduğunu düşünüyoruz.” sözlerini kullandı.
“KAÇIRILAN PERSONEL İÇİN HERHANGİ TALEPTE BULUNMADI”
Ailelerin endişe içinde beklediğini belirten Paksoy, “Aileleri sakinleştirmeye çalışıyoruz, şu anda hepimiz bekliyoruz. Şirket olarak daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Kaçırma olaylarında genellikle fidye isteniliyor. Kaçırılan personel için şu ana kadar herhangi bir talepte bulunulmadı. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız.” dedi.
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