03 Temmuz 2019 16:28 | Çarşamba
Niğde'de bir astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
Niğde’de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara’da görevli 26 yaşındaki astsubay A.A, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde’de gözaltına alındı.
A.A. emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere Ankara’ya götürüleceği bildirildi.
İHA
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