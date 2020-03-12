New York Times'ın skandal haberine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu zihniyetin karantinaya alınması gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.

NYT ise ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti.

Batı medyasına sert tepki gösteren Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor.”





Seyahat kısıtlamasından etkilenen ülkeler

Washington yönetiminin kararının kapsadığı ülkeler arasında Türkiye yer almazken, Şengen ülkeleri olarak da bilinen Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre seyahat kısıtlamasından etkilenecek.

KARARDA TÜRKİYE VE İNGİLTERE MUAF TUTULDU

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

Trump, Avrupa'da ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.