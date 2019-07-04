Nevşin Mengü bir ABD'liden daha fanatikçe S-400'ü kötüledi

Türkiye, Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri almak için sona geldi. ABD uzun bir dönem bu alışverişe karşı çıksa da Başkan Donald Trump, S-400'ler için Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

Alman Deutsche Welle ajansında çalışan Nevşin Mengü'nün S-400'ler hakkında yayınladığı bir video sosyal medyada alay konusu oldu.

İSMİNİ VEREMEDİĞİ UZMANLAR "ÇOK VERİMLİ DEĞİL" DEMİŞ

Konuştuğu tüm uzmanların, s-400'lerin Türkiye'nin sınırlarını koruyamayacağını söylediğini aktaran Mengü, "S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki: 'Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı çok da öyle kapsamlı Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği sistem değil.' diyor." ifadelerini kullandı.

Halbuki dünyaya benzer özellikleri olmayan sistem, Yunanistan ve Ermenistan başta olmak üzere çoğu ülkeyi korkutmuştu. Hava savunma sistemi tehlikeyi radar taraması ile 600 km öteden tespit edip 400 km öteden ise füze ile imha edebiliyor.

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