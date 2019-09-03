Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Netflix Türkiye'den açıklama geldi!

Netflix Türkiye çekiliyor mu? sorusunun yanıtı milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Netflix Türkiye kullanıcıları, Netflix Türkiye'nin çekilip çekilmediğini merak ediyor. Netflix Türkiye platformundan yüzlerce dizi ve film izleyen kullanıcılar Netflix Türkiye'nin çekilmesini istemiyor. Bilindiği üzere Netflix, BluTV ve PuhuTV gibi internet üzerinden yayın yapan platformlar için getirilen lisans alma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de 1 Ağustos 2019’da yayımlanan yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) lisans başvurusu yapılması gerekiyordu.

NETFLİX TÜRKİYE ÇEKİLİYOR MU?

Bu doğrultuda RTÜK'ten Netflix Türkiye açıklaması geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netflix’in de aralarında bulunduğu 600’den fazla şirketin internet yayıncılığı lisansı için gerekli başvuruyu yaptığı öğrenildi.

Bu kapsamda, kamuoyunca uzun süredir merak edilen “Netflix, Türkiye’den çekiliyor mu?” sorusu da yanıt bulmuş oldu. RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu açıklamasında şunları kaydetti:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun.”

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA

Netflix'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

ŞİRKETLER YAYIN İÇİN NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?

Söz konusu yönetmeliğe göre, yayıncı kuruluşlar RTÜK’ten lisans almadan hizmet veremeyecek. Buna göre, internet üzerinden radyo lisansı için yıllık 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için yıllık 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti için de 100 bin TL lisans ücreti alınacak. Yönetmelik gereği olarak, lisans sahibi şirketler yıllık gelirlerinin binde 5’ini de RTÜK’e verecek.

NETFLİX TÜRKİYE HAKKINDA

Netflix; internet bağlantılı binlerce cihazda ödüllü diziler, filmler, animeler, belgeseller ve daha fazlasını içeren geniş bir arşiv sunan bir yayın hizmetidir.

Tek bir reklam olmadan, istediğiniz kadar, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz - hepsi aylık düşük bir ücret karşılığında. Her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var, üstelik her hafta yeni diziler ve filmler ekleniyor.

Netflix, uzun metrajlı filmler, belgeseller, diziler ve programlar, anime, ödüllü Netflix orijinal içerikleri ve daha fazlasından oluşan kapsamlı bir kütüphaneye sahiptir.