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21 Eylül 2019 Cumartesi 12:56:26 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:58:09

Neslican Tay’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tüm Türkiye’nin sevgisini ve takdirini kazanan Neslican Tay, dördüncü kez kanser teşhisi konulmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak üç kez kanseri yenen Nesliacan’ın genç bedeni, bu mücadeleye dayanamadı. Tay için yarın memleketi Rize’de düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.

Dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ın sevenleri cenaze töreniyle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Neslican Tay'ın cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak? İşte ayrıntılar…

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Neslican Tay'ın cenazesi 21 Eylül Pazar günü memleketi Rize'nin Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Cenaze töreniyle ilgili detaylar, Neslican'ın ailesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"NESLİHAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK"

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

Yazıcı, "Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek sosyal medyadaki takipçi dostlarımız olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun gerek basında görevli arkadaşlarımız olsun, herkesin elinden geleni yapacağını biliyoruz.

Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Neslican son nefesine kadar savaştı. Bunu çok rahatlıkla sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum. Bunun anlamı şu, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Etmedi. Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak, bizimle. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz" ifadelerini kullandı

"KESİNLİKLE MİRAS KALDI"

Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize'ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. 'Ben en azından savaşarak kaybederim' diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi.

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