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22 Eylül 2019 Pazar 09:08:59 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 10:22:52

Neslican Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı

Üç kez yendiği kansere karşı verdiği umut dolu mücadeleyle herkesin sevgisini kazanan Neslican Tay’ın ölmeden önce paylaştığı “Kendinizi çok sevin. en çok da sol bacağınızı” mesajı herkesi ağlattı. Sosyal medyaya binlerce mesaj yağdı.

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın (21), hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalanmış ve geçen yıl tümör nedeniyle sol bacağı kesilmesine rağmen hayattan kopmayıp azmi ile kanser hastalarına örnek olmuştu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı.

Kısa sürede 1 milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, İstanbul'da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

ACI VEDA

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. kez yakalanan Tay, herkese güç veren mücadelesiyle arkasında çok derin izler ve hatıralar bıraktı. Tümör nedeniyle sol bacağını kaybeden Tay, ağlamayı hiç sevmiyor ve "Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı" diyordu. Tay, son videosunda ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda "Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatımı bu kadar etkiliyorsun. Seni yeneceğim. Beni izleyenlere de bir mesajım var: Kendinizi çok sevin. En çok da sol bacağınızı" demişti. Ona destek veren herkese bıraktığı son mesajı ve vedasıyla 7'den 70'e herkesi çok üzdü. Tay için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Tay'ın son paylaşımı birinci sıraya oturdu.

BACAĞININ YANINA DEFNEDİLECEK

Neslican bugün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı. Tay, Rize Sahil Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü aynı yerde toprağa verilecek.

MESAJ YAĞDI

İşte Neslican için #neslicantay etiketiyle yapılan paylaşımlar:

"Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" demiştin, güçlü yüreğinle bizlere çok şey öğrettin.

Güle güle güçlü kadın.

Milyonlarca insana ilham oldun, savaşmayı öğrettin. Kanseri defalarca yendin, şartlar ne olursa olsun pes etmedin sürekli ama sürekli savaştın. Mekanın cennet olsun kalbi güzel insan.

Mücadelenin ne olduğunu herkese gösterdin, ümit oldun nur içinde yat güzel insan.

İlham olduğun her can için teşekkürler. iyi ki varsın Neslican.

(Sabah)

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