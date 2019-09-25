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25 Eylül 2019 Çarşamba 09:47:23 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:49:09

Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor: Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş sözleri..

İzmir'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlanan Neşet Ertaş 7. ölüm yıldönümünde anılıyor. Neşet Ertaş sevenleri, Neşet Ertaş'ın anısına paylaşımlar yapmak istiyor. Neşet Ertaş ne zaman öldü? Bozkırın Tezenesi ne demek? sorularının yanıtı ve Neşet Ertaş sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan, "Bozkırın Tezenesi", "Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi lakaplarıyla da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Neşet Ertaş 7. ölüm yıldönümünde anılıyor. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş ne zaman öldü? Bozkırın Tezenesi ne demek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan, "Bozkırın Tezenesi", "Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi lakaplarıyla da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Neşet Ertaş sevenleri, ölüm yıldönümü anısına paylaşımlar yapmak istiyor. Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran Neşet Ertaş ile ilgili merak edilenler ve Neşet Ertaş'ın sözleri haberimizde yer alıyor.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR? 

Bozlak ustası ve "Bozkırın Tezenesi" olarak ünü dünyaya yayılan Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi, saz ve söz ustası Neşet Ertaş, 1938'de Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kırtıllar (Abdallar) köyünde doğdu.
 
İlkokul çağında önce keman, sonra da bağlama çalmasını öğrenen Neşet Ertaş, müzik hayatına saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı.
 
Bozlak ustası, babası Muharrem Ertaş ile uzun yıllar Kırşehir başta olmak üzere Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri'de adeta köy köy gezerek kendi deyimiyle düğünlere şenlik kattı.
 
Her Abdal çocuğu gibi doğuştan müziğe ilgisi olan, okuma yazmayı ağabeyinden öğrenen Ertaş, küçük yaşlardan itibaren bağlama çalarak kendini geliştirdi.
 
Neşet Ertaş, 1957 yılında gittiği İstanbul'da, babası Muharrem Ertaş'a ait "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" eseri ile ilk plağını çıkardı.
 
Halk tarafından çok beğenilen bu plağın ardından yeni plak ve kasetler çıkaran Ertaş, halk konserleri vermeye başladı.
 
TRT Ankara Radyosu'nda bir süre program yapan Ertaş, babasının karşı çıkmasına rağmen Ankara'da çalıştığı gazinoda tanıştığı Leyla isimli kızla evlenerek 3 çocuk sahibi oldu.


 
Rahatsızlığı ve çocuklarının eğitimi nedeniyle bir süre Almanya'da kalan, burada tedavi gören Ertaş, ara verdiği sahne hayatına 2000 yılındaki konseriyle dönüş yaptı.
 
Bozlak ustası, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alınarak "yaşayan insan hazinesi" kabul edildi.
 
Kendini, özünü, hissettiklerini saza ve söze döken, eserlerinde Anadolu insanının sevinçlerini, kederlerini, acılarını dile getiren Ertaş'a, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 2011'de fahri doktora unvanı verildi.
 
Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine teklif edilen "devlet sanatçısı" unvanını "Herkes bu devletin sanatçısı" diyerek kabul etmeyen ozan, Abdallık kültürünün son efsanesi olarak da biliniyor.
 
Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunun kurulmasına öncülük eden "Bozkırın Tezenesi", Abdal kültüründen gelen birçok mahalli sanatçının gelişimine katkı yaptı.
 
"Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi lakaplarıyla da bilinen halk ozanı, 25 Eylül 2012'de İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertaş, bir gün sonra memleketi Kırşehir'de, kentin o zamana kadar hiç görmediği büyük bir kalabalıkla Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Neşet Ertaş'ın hayatını ve eserlerini "Garip Bülbül Neşet Ertaş" adı ile iki cilt kitap halinde yayımladı.
 
Yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak, onlarca kaset ve bir o kadar "long play" kaydetmiş olan Neşet Ertaş'ın, külliyatının önemli bir kısmı "Kalan Müzik Yapım" tarafından 16 CD halinde piyasaya sunuldu.
 
BOZKIRIN TEZENESİ NE DEMEK?

Tezene köken olarak farsçadan dilimize geçmiştir. Saz çalarken tellere vurulan plastik mızrabın diğer adıdır. Yöreden yöreye ve çalan kişiden kişiye değişiklik gösteren saz çalma sitilinede bu isim verilmektedir.
 
NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ 
 
Türkülerinde yoğunlukla aşk temasını ele alan sanatçının bazı albümleri ise şöyle:
 
"Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde", "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Kibar Kız", "Gel Gayri Gel", "Türküler Yolcu", "Gitme Leylam", "Kova Kova İndirdiler Yazıya", "Seher Vakti", "Polis Lojmanları", "Benim Yurdum", "Gönül Yarası", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Zahidem", "Gönül Dağı", "Ölmeyen Türküler 2", "Ölmeyen Türküler 3", "Sazlı Sözlü Oyun Havaları", "Niye Çattın Kaşlarını", "Yar Gönlünü Bilenlere", "Garibin Dünyada Yüzü Gülemez", "Altın Ezgiler", "Gurban Olduğum", "Ağla Sazım", "Hata Benim", "Mühür Gözlüm."


 
NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ 

1. Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.
 
2. Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.
 
3. Sen beni güIünce mutIu mu sandın, yaIandan yüzüme güIen dünyada.
 
4. Nerde bir türkü söyIeyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanIarın türküIeri yoktur!
 
5. Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.
 
6. İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır.
 
7. Denizi seyretmek gibidir, bozkırda gökyüzünü seyretmek.
 
8. Elini kalbine götürdü, burası var ya dedi taşa, toprağa gerek kalmadan insanın gömüldüğü tek yer...
 
9. Benim koklamaya kıyamadığım elin bağında çürüyo, gördün mü?
 
10. Ağla sazım ağlanacak zamandır . Yar el koynunda uyur. Bu sevda artık bize haramdır.

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