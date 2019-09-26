Yaklaşık 2 sene önce 38 yaşında intihar eden Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı spiker Neşe Sapmaz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Neşeli Çocuklar projesini yürüten Neşe Sapmaz, eski nişanlısı merhum Yavuz Yılmaz hakkında hissettiklerini aktararak "Saygınlık insan ömründen uzun sürer. Onun hakkında konuşmayı çok uygun bulmuyorum" diyor. Neşe Sapmaz kimdir? Neşe Sapmaz kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Neşe Sapmaz hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

NEŞE SAPMAZ KİMDİR?

Neşe Sapmaz, 2 Ağustos 1983 tarihinde Bursa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan Neşe Sapmaz, lise yıllarında amatör olarak tiyatro çalışmaları yaptı. Özel günlerde okulda çeşitli sunuculuk görevlerini üstlendi, okul gazetesinin editörlüğünü üstlenerek, yazmaya başladı.

2001 yılında burslu olarak Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okumaya hak kazandı. 2001 yılında üniversite için gittiği İstanbul’da yüksek öğrenimini tamamladı. Daha üniversite öğrencisiyken, okul yayın organlarında yaptığı röportajlarla adından söz ettirdi. Cem Uzan, Tarık Akan, Emekli Orgeneral Edip Başer, Robin Sharma ve Hulusi Derici röportaj yaptığı isimlerden bazılarıydı.

Hulusi Derici ile gerçekleştirdiği ‘Yeşil Elmaya Seni seviyorum Dedin mi?’ başlıklı röportajı, 17. Aydın Doğan Genç İletişimciler yarışmasında ‘Röportaj’ alanında ödül aldı. Yine okul yıllarında okul televizyonunda çeşitli yapımlarda sunucu ve oyuncu olarak yer aldı. 2003-2004 yılında Kanal D’de ekrana gelen ‘Şansa Dansa’isimli programda, 72 bölüm, Mehmet Ali Erbil’e eşlik ederek, ilk ekran deneyimini yaşadı. 2005 yılı yaz dönemi’nde CNN Turk Haber Merkezi’nde stajını başarıyla tamamladı. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.