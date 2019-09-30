Nerede provokasyon orada CIA ajanı TR705

Batman Valiliği, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten ibarettir” ifadelerine yer verildi.

MECLİS’TE DİNLETECEK

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kendi sosyal medya hesabından Batman Valiliği tarafından yalanlanan olayı yine gerçekmiş gibi göstererek bir provokasyona imza attı. Tanrıkulu yayınladığı sosyal medya mesajında “Ey Dilbere'yi” türküsünü Batman'da söylerken, O ses Türkiye birincisi Dodan'ın elinden mikrofonu bir polis amiri tarafından alındıysa, bana düşen görevde bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis'te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” dedi.

LAKABI ‘SİHA SEZGİN’

Tanrıkulu PKK’nın korkulu rüyası haline gelen Türkiye'nin yerli SİHA üretiminin durdurulması gerektiğini söylemesi ve terörist cenazesine katılıp gözyaşı dökmesiyle tanınıyor.