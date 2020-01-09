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09 Ocak 2020 Perşembe 08:55:43 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 08:58:50

Nefesler tutuldu! Hac kurası bugün çekiliyor

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası bugün Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek. Kura çekiminde kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına kayıt belgeleri e-Devlet üzerinden verilecek. 2020 hac kurası sonuçlarını merak edenler haberimizde vereceğimiz link üzerinden sonuçları görebilecek...

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE 2 BİN KİŞİLİK KONTENJAN

Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi.

Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz." diye konuştu.

ANİMASYONLA ANLATILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac organizasyonu ve katsayılı kura sistemiyle ilgili merak edilenleri anlatan kısa animasyonlar hazırladı. Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2 animasyonda, hac farizasını yerine getirmek için başvuru yapan hacı adaylarına katsayılı kura sistemi, kura çekimi, sonuçların nasıl öğrenileceği ve kesin kayıt için yapılacaklarla ilgili bilgiler verildi.

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