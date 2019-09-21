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21 Eylül 2019 Cumartesi 09:08:55 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:10:13

Nefes kesen operasyon... Denizde FETÖ'cü avı!

İzmir Çeşme’den sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmak isteyen 2 FETÖ’cü deniz polisinin jet skiyle yaptığı nefes kesen takibiyle yakalandı. Sürat teknesinde mültecilerin arasına sızdıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ’cü eski polis K.M. ile öğretmen A.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına kaçmak için her yolu deneyen FETÖ üyelerinin son çaresi, üçüncü dünya ülkelerinden gelip Avrupa'ya illegal yollardan gitmek isteyen kaçak göçmenlerin arasına karışmak oldu. Bunun son örneği ise geçtiğimiz günlerde İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşandı. Emniyet güçleri, FETÖ'cülerin Çeşme sahilinden mülteciler gibi illegal yollardan Yunan adalarına gideceği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, film gibi bir operasyona imza attı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Altınkum Mevkii Fun Beach isimli bölgede bulunan koydan takribi 7 kişinin JADE 35 isimli bota bindiklerinin görünmesi üzerine şahıslar, aynı bölgede takip görevinde bulunan jet ski deniz aracını kullanan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe alındı. Kıyı şeridinden belli bir mesafe aldıktan sonra Yunan adalarına doğru kaçmaya çalışan FETÖ'cülerin de içinde bulunduğu bot hızını arttırırken jet ski kullanan polis ekipleri de Sahil Güvenlik ile irtibatta kalarak takibe devam etti. Operasyon sonucunda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden sürat botundakiler gelen takviye ekiplerle mültecilerin arasında yurt dışına kaçmaya çalışan ve hakkında yakalama kararı bulunan ve KHK ile meslekten atılan biri polis biri öğretmen olmak üzere 2 FETÖ üyesinin bulunduğu sürat botu arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Çeşme Yıldızburnu açıklarında yaşanan kovalamaca sırasında sürat teknesinin önünü kesen iki deniz polisi tekneyi durdurmayı başardı. Bölgeye takviye kuvvetler ve Sahil Güvenlik ekipleri de çağrıldı. Teknede bulunan 7 kişiden ikisinin KHK ile meslekten atılan ve haklarında yakalama kararı bulunan polis memuru K.M. ile meslekten atılan öğretmen A.N. olduğu ortaya çıktı. Teknede bulunan 5 mülteci jandarmaya teslim edilirken, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan haklarında tutuklama kararı bulunan iki FETÖ'cü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polisin dikkati sayesinde mültecilerın arasına sızıp kaçmaya çalışan eski polis memuru K.M. ile eski öğretmen A.N. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin son günlerde büyük artış olan mülteci olaylarına karşı daha dikkatli davrandıkları ve özel istihbari çalışma yaptıkları öğrenildi.

(Yeniasır)

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